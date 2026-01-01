Находящийся на выходном пожарный спас из огня жительницу Прикамья Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Иван Сарычев, сотрудник 131 пожарной части из Очёрского округа Пермского края, спас женщину из пожара в жилом доме п. Павловский. В выходные, не имея при себе средств индивидуальной защиты, он вынес пострадавшую на свежий воздух. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

На сообщение о возгорании оперативно отреагировали пожарные подразделения МЧС Прикамья. До их прибытия удалось спасти ещё одну женщину: её спас сосед, который первым заметил пожар.

Этот случай подчеркивает мужество и самоотверженность пожарных, для которых спасение жизней является главным приоритетом, заявили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара составила 54 кв. м, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей.

