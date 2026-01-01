Находящийся на выходном пожарный спас из огня жительницу Прикамья
Иван Сарычев, сотрудник 131 пожарной части из Очёрского округа Пермского края, спас женщину из пожара в жилом доме п. Павловский. В выходные, не имея при себе средств индивидуальной защиты, он вынес пострадавшую на свежий воздух. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.
На сообщение о возгорании оперативно отреагировали пожарные подразделения МЧС Прикамья. До их прибытия удалось спасти ещё одну женщину: её спас сосед, который первым заметил пожар.
Этот случай подчеркивает мужество и самоотверженность пожарных, для которых спасение жизней является главным приоритетом, заявили в МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара составила 54 кв. м, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей.
