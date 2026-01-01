Звёзды мирового фигурного катания выступили в Перми на «Шоу чемпионов» Оно состоялось 18 января Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В рамках фестиваля зимнего спорта на «Бионорд Катке» в Перми 18 января состоялось «Шоу чемпионов». В него вошли показательные выступления, мастер-классы и различные тематические мероприятия, рассказали в минспорта региона.

На льду «Бионорд Катка» выступили именитые спортсмены: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский. Также на шоу блистали призеры российских и международных соревнований Артем Ковалев, Ксения Синицына, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов и Софья Шевченко. Не остались незамеченными и заслуженные артисты цирка на льду Мария Голубева и Алексей Усков.

Особое внимание было уделено воспитанникам пермских школ фигурного катания, которые продемонстрировали свои таланты. Фестиваль зимнего спорта охватил две площадки: горку на эспланаде и «Бионорд Каток» у Театра-Театра.

Всю информацию о фестивале и возможности записаться на мероприятия можно найти на сайте пермьзимаспорт.рф.

