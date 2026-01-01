В Перми задерживаются два рейса авиакомпании «Икар» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 19 января в Перми задерживаются два рейса авиакомпании «Икар».

Так, на 1 час 45 минут задерживается прилёт рейса EO 423 из Сочи. Самолёт должен был прибыть в краевой центр в 19:55, новое время прилёта — 21:40.

Также на 1 час 45 минут отложен вылет рейса EO 883 из Перми в Калининград: с 20:55 до 22:40.

Оба рейса выполняются на B-737.

Причины задержки рейсов в аэропорту посоветовали уточнить в авиакомпании. На запрос «Нового компаньона» перевозчик пока не ответил.

