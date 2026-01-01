На этой неделе в Пермском крае ожидаются морозы до -38 градусов Похолодание начнётся во вторник Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предстоящая неделя в Пермском крае станет самой холодной за всю зиму, побив рекорды предыдущих арктических вторжений по длительности и интенсивности. Температура упадёт на 8-10°С ниже климатической нормы, предупреждает проект «Метеоролог.и.я».

В понедельник, 19 января, в регион придёт циклон, который принесёт снег и облачность. Температура днём составит -8…-13 °С, при этом юго-западный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с.

20 января на территорию края вторгнется арктическая воздушная масса, что приведёт к столкновению с циклонами. Ночью температура опустится до -11…-16 °С, а на севере — до -20…-25 °С, днём похолодает до -22…-27 °С, на юго-западе — до -15…-20 °С. На юге региона ожидается небольшой снегопад.

К среде, 21 января, над краем установится антициклон. Ночью температура останется на уровне -21…-26°С, а на северо-востоке — до -26…-31°С, днем потеплеет до -14…-19°С. Самые сильные морозы придут в четверг, 22 января: ночью температура опустится до -27…-32°С, а на северо-востоке — до -37°С, днем — до -25…-30°С. В пятницу похолодает еще сильнее: ночью температура будет -30…-35°С, на севере и в низинах — до -38°С, днем — -27…-32°С, на юго-западе — -20…-25°С. В эти дни погода будет малооблачной, без осадков.

