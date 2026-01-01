В России планируется ввести оценки за поведение во всех классах с 1 сентября Минпросвещения определило ключевые критерии оценки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября 2026 года в российских школах планируется ввести оценки за поведение для учащихся всех классов — с 1-го по 11-й. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Ранее ведомство разработало проект порядка оценивания поведения школьников, с которым ознакомилось агентство. Отмечается, что на этапе апробации, которая стартовала в начале 2025/26 учебного года, оценки за поведение выставлялись только ученикам 1-8 классов. Теперь же предполагается распространить эту практику на все уровни школьного образования.

Минпросвещения определило ключевые критерии оценки, применимые и к детям с ограниченными возможностями здоровья. Среди них — соблюдение дисциплины, навыки социального взаимодействия, личностные качества и учебная активность.

В настоящее время эксперимент проходит в 89 школах семи пилотных регионов страны. Каждая из них самостоятельно выбрала один из трёх предложенных форматов оценивания. По итогам апробации будет выбрана единая модель, которую планируют внедрить в общеобразовательных учреждениях по всей России.

