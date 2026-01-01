Теплоснабжающую организацию прикамского Красновишерска приобрёл её гендиректор Дмитрий Комаров стал единственным владельцем компании Поделиться Твитнуть

Генеральный директор красновишерского ООО «Теплосети» Дмитрий Комаров стал единственным владельцем компании. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 13 января 2026 года.

Напомним, в течение последних двух отопительных сезонов в Красновишерске регулярно возникают перебои с теплоснабжением — единственным поставщиком тепла в городе выступает именно ООО «Теплосети».

На фоне жалоб жителей на холод в квартирах прокуратура и администрация Красновишерского городского округа провели проверку температурного режима в ряде домов. В результате было зафиксировано, что в некоторых помещениях температура теплоносителя не соответствует установленным нормам.

По итогам проверки к поставщику теплоэнергии будут применены меры реагирования. Потребителям произведут перерасчёт платы за коммунальные услуги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.