С начала года в Пермском крае произошло 128 пожаров

Константин Долгановский

С начала 2026 года на территории Пермского края зарегистрировано 128 пожаров — это на 14,06% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Большинство возгораний произошло в жилых домах. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнём, а также нарушения правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют быть внимательными при использовании электроприборов и топке печей: не оставлять их без присмотра, не применять легковоспламеняющиеся жидкости для розжига, отказаться от самодельных устройств и проводов с повреждённой изоляцией.

«Одним из самых надёжных средств раннего обнаружения пожара является автономный дымовой пожарный извещатель. Установка такого прибора в доме может спасти жизни вам и вашим близким», — подчеркнули в ведомстве.

В случае возгорания необходимо незамедлительно звонить по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.

