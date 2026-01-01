С начала года в Пермском крае произошло 128 пожаров
Это на 14% больше, чем годом ранее
С начала 2026 года на территории Пермского края зарегистрировано 128 пожаров — это на 14,06% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Большинство возгораний произошло в жилых домах. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнём, а также нарушения правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования.
Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют быть внимательными при использовании электроприборов и топке печей: не оставлять их без присмотра, не применять легковоспламеняющиеся жидкости для розжига, отказаться от самодельных устройств и проводов с повреждённой изоляцией.
«Одним из самых надёжных средств раннего обнаружения пожара является автономный дымовой пожарный извещатель. Установка такого прибора в доме может спасти жизни вам и вашим близким», — подчеркнули в ведомстве.
В случае возгорания необходимо незамедлительно звонить по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.
