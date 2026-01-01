Мошенники стали обманывать россиян через сервис совместных поездок Поделиться Твитнуть

В начале 2026 года в России участились случаи мошенничества по схеме «поиск попутчика». Злоумышленники размещают объявления в чатах и тематических сообществах, предлагая совместные поездки из отдалённых или труднодоступных населённых пунктов.

Как только потенциальная жертва откликается, аферисты переводят общение в мессенджер Telegram и под предлогом «бронирования места» направляют фишинговую ссылку. Переход по ней может привести к краже личных данных, средств с банковских карт или установке вредоносного ПО.

Полиция и Роскомнадзор напоминают: при планировании поездок следует заранее продумывать маршрут и пользоваться услугами проверенных, официальных перевозчиков. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам и передавать личную информацию незнакомцам — даже если те представляются добросовестными попутчиками.

