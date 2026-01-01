В Пермском крае скончался сотрудник Березниковского телевидения Поделиться Твитнуть

Телеканал "Своё ТВ"

В сообществе березниковского телеканала «Свое ТВ» во «ВКонтакте» появилась информация, что не стало Романа Гока, посвятившего телевизионной отрасли более 40 лет жизни.

Роман начал свой профессиональный путь в начале 1980-х годов на Березниковском радиотелевизионном передающем центре. С 1993 по 2020 год он занимал должность заместителя директора по технической части в ООО «Телевидеоцентр», пишет ВЕТТА. На протяжении десятилетий он курировал модернизацию оборудования, внедрение новых технологий и развитие материально-технической базы местного телевидения, оставаясь неравнодушным к каждому этапу развития отрасли.

Прощание с Романом Гоком состоится 20 января в 12:30 в ритуальном центре «Гранд Ритуал» в Березниках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.