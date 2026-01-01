На пожаре в Прикамье погиб человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В субботу, 17 января, в 14:24 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Верх-Потка Большесосновского муниципального округа Пермского края.

К месту происшествия незамедлительно выехали 8 спасателей и 3 единицы пожарной техники. По прибытии первых подразделений было установлено, что огонь распространился внутри здания.

В ходе тушения пожара был обнаружен погибший. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Огнеборцам удалось локализовать пожар в 14:52, а полностью ликвидировать — к 15:00.

Причина происшествия устанавливается. Проводятся необходимые следственные действия.

