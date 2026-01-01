За сутки в Пермском крае ликвидировали 10 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За субботу, 17 января, на территории Пермского края было ликвидировано 10 пожаров. Возгорания произошли в Перми, а также в Пермском, Березниковском, Юсьвинском, Чердынском, Верещагинском, Большесосновском, Очерском, Осинском и Чайковском муниципальных образованиях — по одному в каждом.

К сожалению, в одном из пожаров погиб человек. Пострадавших не зафиксировано.

В целях профилактики и стабилизации пожарной обстановки в регионе 17 января работали 207 профилактических групп в составе 480 человек. Специалисты провели 1730 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 3285 жителей по мерам пожарной безопасности и распространили 2812 памяток и листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: при обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб — «01», «101» или «112».









