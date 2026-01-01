Троих жителей Пермского края осудили за кражу 49 тонн нефти Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд Пермского муниципального округа вынес приговор трём местным жителям — мужчинам 1974, 1982 и 1987 г.р. (двое из них — родные братья) — за хищение нефти из магистрального нефтепровода. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводу) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере).

Как установило следствие, летом 2024 года злоумышленники приобрели специальное оборудование, выбрали участок вблизи посёлка Горный и осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод. В ночное время они неоднократно приезжали на место и сливали похищенную нефть в арендованную специализированную автотехнику. Похищено было 49 тонн нефти на 2 425 000 руб.

Незаконная врезка была обнаружена и ликвидирована сотрудниками предприятия, эксплуатирующего нефтепровод. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось региональным управлением ФСБ России. Ликвидация врезки нанесла компании дополнительный ущерб на сумму свыше 440 тыс. руб.

Полицейские задержали всех участников преступной группы, которым изначально была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд назначил организатору преступления наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом 400 тыс. руб. Двое соучастников получили условные сроки: один — 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года и штрафом 250 тыс. руб., другой — 4 года с испытательным сроком 4 года и штрафом 300 тыс. руб.

Приговор в отношении организатора пока не вступил в законную силу.

