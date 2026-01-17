Пермяк Олег Пономарёв завоевал серебро на этапе Кубка мира по лыжным гонкам Поделиться Твитнуть

Телеграм-канал Дмитрия Махонина

Пермский параспортсмен Олег Пономарёв стал серебряным призёром этапа Кубка мира по лыжным гонкам, прошедшего в немецком Финстерау. Вместе со своим спортсменом-ведущим Андреем Романовым он занял второе место в спринтерской гонке на 1,5 км среди спортсменов с нарушением зрения. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, это уже вторая медаль для пермяков на этих соревнованиях и особенно значимый результат — ведь российские паралимпийцы впервые с 2022 года вернулись к участию в международных стартах и сразу оказались на пьедестале.

В соревнованиях в Финстерау приняли участие около 200 атлетов из 25 стран. В составе сборной России выступили две пары спортсменов-воспитанников Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта из Пермского края.

Губернатор поблагодарил спортсменов, ведущих и тренеров за проделанную работу, подчеркнув, что эти старты — важный шаг на пути к Паралимпийским играм 2026 года в Италии. Участие в Кубке мира позволяет набирать рейтинговые очки, необходимые для получения приглашений на главные международные соревнования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.