В Перми купель унесло потоком воды Речь о купели на территории Богоявленского мужского монастыря

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

В ночь на Крещение Господне, 18–19 января 2026 года, купель на территории Богоявленского мужского монастыря в селе Верхняя Курья будет закрыта. Готовая и ранее установленная конструкция была унесена сильным течением и движением льда. Несмотря на все усилия по восстановлению, спуск к воде признан небезопасным. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

В монастыре состоится только богослужение, к которому могут присоединиться все желающие. Однако купание в этом месте проводиться не будет.

Организаторы напоминают, что выходить на лёд в несанкционированных местах строго запрещено. Для крещенского омовения в Пермском крае будут работать две официальные купели:

— на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38) — с 22:00 18 января до 05:00 19 января;

— на Мотовилихинском пруду — с 22:00 18 января до 07:00 19 января.

Власти призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и воздержаться от купания в необорудованных местах.

