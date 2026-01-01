Баскетболисты «Пармы» уступили ЦСКА в матче Единой Лиги Пермская команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

В рамках регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ армейцы ЦСКА из Москвы одержали победу над пермской «Пармой».

Игра, состоявшаяся в Перми 17 января, закончилась в пользу гостей со счётом 92:82 (16:21, 26:25, 25:14, 25:22). Лучшим игроком матча по количеству набранных очков стал Мело Тримбл, представляющий ЦСКА, он записал на свой счет 22 очка. У хозяев площадки наиболее результативным оказался Брэндан Адамс, заработавший 17 очков.

После матча ЦСКА уверенно занимает лидирующую позицию в турнирной таблице, а «Парма», имея 14 побед в 22 матчах, находится на четвертой строчке.

«Нас хватило на первые двадцать минут игры: в первой половине мы справились с Мело Тримблом, который набрал 2 очка за этот игровой отрезок. План, который мы готовили в этом аспекте, удался. После большого перерыва соперник отреагировал, начал больше давить на наших игроков, поменял защиту. При этом мы перестали двигать мяч в нападении, стали больше играть индивидуально, зажались, начали совершать невынужденные потери, благодаря которым ЦСКА получил 10-очковое преимущество, — прокомментировал итоги матча главный тренер БК «БЕТСИТИ ПАРМА» Евгений Пашутин.

По словам наставника пермской команды, спортсмены стали хуже читать игровые ситуации, которые были и во второй четверти. Мы пробовали разную защиту, но у ЦСКА много хороших снайперов на всех позициях. Попытались играть «смену», но этим пользовался Мело Тримбл и забивал лёгкие мячи — либо в проходе, либо из-за дуги.

Он также отметил, что при таких сценариях важно уметь защищаться, падать за ничейные мячи, останавливать соперника.

Отдельную благодарность Евгений Пашутин выразил болельщикам «Пармы».

