До 2028 года планируется модернизировать второй энергоблок Пермской ГРЭС в Добрянке Обновление объекта пройдёт в рамках госпрограммы

Пермская ГРЭС

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Добрянском округе с 2027 по 2028 годы планируется обновление второго энергоблока Пермскую ГРЭС. Работы по модернизации будут проходить в соответствии с государственной программой. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Этот блок станции ввели в эксплуатацию в 1987 году. Первый энергоблок был модернизирован в 2023 году и стал первым в России блоком мощностью 850 МВт, оснащённым турбиной с реактивным лопаточным аппаратом ротора высокого давления, что повышает эффективность использования топлива при производстве электроэнергии.

Пермская ГРЭС оказывает финансовую поддержку как муниципальным, так и благотворительным организациям, а также участникам специальной военной операции. В частности, благодаря поддержке станции в школе №3 Добрянки в новом учебном году будет открыт класс, специализирующийся на энергетике. Кроме того, предприятие реализует программу поддержки Добрянского гуманитарно-технологического техникума, где в настоящее время работают 59 выпускников.

