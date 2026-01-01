В Очёрском округе Прикамья простятся с двумя участниками СВО Александр Бурдин и Артём Смирнов погибли при исполнении воинского долга Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского муниципального округа

В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач на территории Украины погибли два жителя Очерского округа — ефрейтор Александр Бурдин и рядовой Артём Смирнов. Об этом сообщили в местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Александр Бурдин родился 30 апреля 1983 года в г. Инта Республики Коми. Окончил школу и горный техникум, а затем Московский государственный инженерно-физический институт. После учёбы работал на Очёрском машиностроительном заводе, а в июле 2023 года поступил на военную службу. Принимал участие в боевых действиях, был ранен, но вернулся в зону СВО. За проявленные мужество и отвагу Александра наградили Орденом мужества. В начале этого года, 6 января, он погиб в бою. С солдатом простятся 20 января года в Павловском ДК.

Артём Смирнов — уроженец Очёра. Появился на свет 18 апреля 1995 года. После окончания Очёрской школы № 1 служил в армии по призыву, а затем работал в ООО «Тимсервис». Был призван на СВО в ходе мобилизации 2022 года и более трёх лет находился в зоне боевых действий. Погиб 5 января этого года при исполнении воинского долга. Прощание с военнослужащим пройдёт 20 января в Очёрском центральном ДК.

