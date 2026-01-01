Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о пострадавшем в Перми подростке На 13-летнего мальчика упала снежная глыба Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил местным следователям доложить по уголовному делу о травмировании пермского подростка в начале нового года. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Инцидент случился 1 января этого года в Мотовилихинском районе Перми, когда с крыши жилого здания на 13-летнего подростка упала снежная глыба. После этого мальчика доставили в больницу. На место происшествия выезжал следователь. Позже прокуратура начала проверку. Ведомство даст правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, которые были ответственны за содержание общего имущества многоквартирного дома.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.

