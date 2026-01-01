На севере Пермского края временно закрыли ледовую переправу Причиной стало состояние льда Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Косинском муниципальном округе Прикамья приостановили работу ледовой переправы между с. Коса и п. Усть-Коса на реке Коса из-за ненормативного состояния льда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что это автомобильная переправа грузоподъемностью до 25 т.

Всего на сегодняшний день в регионе продолжают работать пять ледовых переправ:

— в Соликамском муниципальном округе: в п. Тюлькино — д. Тюлькино на Каме (до 35 т);

— в Гайнском муниципальном округе: Урочище Лугдын — п. Кебраты на Каме (до 10 т);

— в Оханском муниципальном округе: Оханск — п. Юго-Камский на Каме (до 5 т);

— в Кунгурском муниципальном округе: с. Насадка — д. Мостовая на Сылве (до 3 т);

— в Чусовском муниципальном округе: п. Верхнечусовские Городки — Красная Горка, на Чусовой (до 10 т).

