Пермский автодилер не смог расторгнуть сделку купли-продажи японского внедорожника у частного лица В суде посчитали, что представителям компании «Экскурс Авто» надо было быть внимательными при заключении договора

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда подтвердила правомерность решения суда нижестоящей инстанции в споре между автодилером и продавцом. Иск компании «Экскурс Авто» о расторжении сделки по приобретению автомобиля Mitsubishi Pajero Sport был отклонён. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В июле 2024 года автодилер приобрёл у физического лица внедорожник Mitsubishi Pajero Sport за 1,55 млн руб. Однако впоследствии обнаружилось несоответствие VIN-номеров шасси, что препятствовало регистрации транспортного средства новым владельцем.

Компания обратилась в суд с требованием аннулировать договор и вернуть выплаченные средства, ссылаясь на наличие скрытых недостатков. Частный продавец, в свою очередь, заявил, что предоставил покупателю всю необходимую документацию, включая паспорт транспортного средства, содержащий информацию об особенностях идентификационного номера. Несмотря на эти особенности, автомобиль был успешно зарегистрирован в ГИБДД.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда заключила, что автодилер, имея профессиональный опыт, должен был быть в курсе состояния автомобиля. Он был ознакомлен с паспортом транспортного средства, в котором в разделе «особые отметки» содержались сведения о двойном VIN-номере шасси. Таким образом, дилер обладал информацией о возможных проблемах.

Принимая во внимание все обстоятельства, судебная коллегия не выявила нарушений норм материального или процессуального права, которые могли бы послужить основанием для отмены решения суда первой инстанции. В результате апелляционная жалоба автодилера была оставлена без удовлетворения.

