На СВО погиб житель Прикамья Александр Епишин Его похоронят 19 января

Фото: администрация Юрлинского округа

Во время спецоперации на территории Украины был убит житель Юрлинского округа Александр Епишин. Об этом рассказали представители местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Александр Епишин родился 12 октября 1979 года. Он — уроженец п. Чугайнов Хутор. В декабре 2024 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий СВО. Прикамец погиб при исполнении воинского долга. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Прощание с военнослужащим пройдёт 19 января в 13:00 в п. Чугайнов Хутор (ул. Семилетки, 5).

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

