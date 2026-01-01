На СВО погиб житель Прикамья Александр Епишин
Его похоронят 19 января
Во время спецоперации на территории Украины был убит житель Юрлинского округа Александр Епишин. Об этом рассказали представители местной администрации на официальной странице в соцсетях.
Александр Епишин родился 12 октября 1979 года. Он — уроженец п. Чугайнов Хутор. В декабре 2024 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий СВО. Прикамец погиб при исполнении воинского долга. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Прощание с военнослужащим пройдёт 19 января в 13:00 в п. Чугайнов Хутор (ул. Семилетки, 5).
Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.
