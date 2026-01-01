В этом году выйдет фильм про последние годы правления династии Романовых Съёмки киноленты частично проходили в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Фильм «Романовы: преданность и предательство», съёмки которого частично проходили в Перми, выйдет на экраны в первой половине 2026 года. Об этом пишет «КП-Пермь».

Картина основана на книге Сергея Козлова и рассказывает о последних годах жизни царской семьи, начиная с Первой мировой войны и заканчивая ссылкой и гибелью членов династии Романовых.

Особое внимание уделено истории великого князя Михаила Александровича, брата последнего российского императора Николая II. После отречения Николая II в марте 1917 года Михаил тоже отказался занять трон. Впоследствии он был арестован и отправлен в ссылку в Пермь, где провёл несколько месяцев перед гибелью.

Съёмочный процесс проходил летом 2024 года на улицах города, включая ул. Сибирскую и район около гостиницы «Королёвские номера». Однако интерьеры здания использовались лишь для прогулок персонажей, поскольку само строение признано аварийным. Главные роли исполнили известные актеры: Иван Колесников (Михаил Романов), Екатерина Гусева (Наталья Брасова), Виталий Кищенко (Николай II), Ксения Кутепова (Александра Федоровна) и Дмитрий Дюжев (Григорий Распутин).

Проект включает в себя как полнометражный фильм, так и сериал из 12 серий. Киноконцерн «Мосфильм» планирует выпустить премьеру в ближайшие месяцы, предоставляя зрителям уникальную возможность увидеть историю последней императорской семьи глазами кинематографистов XXI века.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.