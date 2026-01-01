В Перми из-за коммунальной аварии изменили движение транспорта Автобусы на Парковом курсируют по новой схеме Поделиться Твитнуть

Скришот видео потопа

В связи с инцидентом на инженерных сетях в микрорайоне Парковом наблюдаются сложности с движением общественного транспорта. Утром 17 января несколько улиц на Парковом оказались подтоплены из-за коммунальной аварии. По словам местных жителей, проезд по ул. Каменского затруднен, а также осложнён доступ к остановкам общественного транспорта. Пользователи публикуют в соцсетях фото и видео происшествия.

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, из-за аварии на сетях автобусы № 14, 47, 64, 67 и 74 едут в объезд через ул. Строителей и ул. Зои Космодемьянской, не останавливаясь на остановках «ДКЖ», «Ул. Энгельса», «Ул. Папанинцев» и «Ж/д больница». Автобус № 50 едет в объезд через улицы Строителей и Желябова, пропуская остановки «Ул. Желябова», «Ул. Пожарского» и «Проспект Парковый».

Ряд компаний, расположенных в данном районе, уведомили своих клиентов о внеплановом прекращении подачи воды.

Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями: вода быстро замерзает, и на дороге образуется гололёд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.