На севере Прикамья ввели особый противопожарный режим На территории Чердынского округа он будет действовать две недели

Фото: МЧС Прикамья

С 16 по 31 января 2026 года в Чердынском округе будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщила руководитель территории Анна Батагова.

По ее словам, такое решение было принято на заседании муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Рост пожаров в округе в 2025 году составил 54% в сравнении с 2024-м. За первые две недели нового года в округе произошло три пожара», — рассказал Батагова.

Она уточнила, что 1 и 15 января в 2-квартирных домах в Рябинино и Керчевском произошла разгерметизация газовых баллонов. Увеличение площади пожаров создало дополнительную опасность для огнеборцев. Кроме того, 13 января сгорели надворные постройки у 2-квартирного дома в Чердыни. Спасатели смогли предотвратить распространение огня.

Анна Батагова призвала жителей Чердынского округа аккуратнее относиться к эксплуатации печей и электроприборов.

