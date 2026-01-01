В 2025 году почти 200 медиков Прикамья приняли участие в программе «Земский доктор» Молодые специалисты переехали в сельскую местность и малые города региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году по программам «Земский доктор/фельдшер» и «Медицинские кадры» в учреждения здравоохранения Пермского края пришёл работать 171 специалист. Из них 106 врачей и 65 работников среднего звена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обе программы, которые действуют в Прикамье, направлены на привлечение медицинских кадров в регион и улучшение качества медицинского обслуживания населения.

Программа «Земский доктор» предусматривает предоставление льгот и компенсаций врачам и фельдшерам, готовым переехать и работать в сельской местности и небольших городах региона.

