Губернатор Прикамья посетил предприятие «ТеплоЭнергоПром» Компания находится в Добрянском округе

Правительство Пермского края

В пятницу, 16 января, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку на научно-производственную фирму «ТеплоЭнергоПром», расположенную в Добрянском округе. Компания занимается разработкой и производством современных систем воздушного отопления, вентиляции и технологического нагрева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Директор по производству Алексей Мозель рассказал о широком ассортименте воздухонагревательных агрегатов мощностью от 40 кВт до 20 МВт, которые находят применение в различных отраслях, включая нефтегазовый сектор, горнодобывающую и металлургическую промышленность. По его словам, особенность компании — замкнутый цикл производства: от переработки сырья до готовой продукции и её испытаний.

Компания активно сотрудничает с учебными заведениями, принимая студентов на практику, что помогает молодым специалистам развивать навыки под руководством опытных наставников.

«ТеплоЭнергоПром» также использует меры поддержки, такие как льготное кредитование от корпорации МСП и фонда содействия инновациям и получает помощь Регионального центра инжиниринга. При поддержке минпромторга Прикамья компания внедряет инновации на объектах горнодобывающих компаний, включая калориферную установку мощностью 30 МВт на Талицком ГОКе.

В ходе встречи губернатор обсудил с гендиректором Сергеем Рязановым планы расширения производства и поставок инновационных продуктов как для региона, так и для всей страны. «ТеплоЭнергоПром» намерен активно участвовать в локализации производства для развития экономики края.

