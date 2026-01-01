Пермячка добилась компенсации в 3,5 млн рублей за недостроенный дом Средства взыскали с подрядчика Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермячка через суд смогла взыскать с подрядчика более 3,5 млн руб. за недостроенный дом. Об этом пишет «Пятница» со ссылкой на Пермский краевой суд.

Договор на строительство дома в Полазне был заключён летом 2024 года. Стоимость объекта — 1,6 млн руб. Женщина внесла аванс в 888 тыс. руб., дом должен был сдаться в июне 2025 года. Однако подрядчик условия договора не выполнил, и заказчица обратилась к нему с просьбой вернуть средства. Исполнитель возместил всего 150 тыс. руб.

Орджоникидзевский районный суд удовлетворил иск женщины в полном объёме и взыскал с подрядчика долг в 738 тыс. руб., неустойку в 1,6 млн руб., штраф в размере 1,184 млн руб., компенсацию в 30 тыс. руб. и судебные расходы — 25 тыс. руб. Общая сумма составила более 3,5 млн руб. Также с исполнителя взыщут госпошлину в 41 тыс. руб.





