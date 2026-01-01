НКО Пермского края получат более 84 млн рублей в виде грантов Стали известны итоги первого конкурса Фонда президентских грантов Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Стали известны итоги первого конкурса Фонда президентских грантов на 2026 год. Победителями стали 28 некоммерческих организаций региона, которые получат около 84 млн руб. на реализацию своих социальных проектов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Пермского края.

По данным правительства региона, конкурс Фонда президентских грантов 2026 года установил рекорд по объёму распределённых средств, составив 4,9 млрд руб. по всей стране. Отметим, что на конкурс было подано 139 заявок от организаций региона.

В России в целом будет поддержано 1 469 инициатив, среди которых 28 проектов из Пермского края. Самый крупный грант в размере 24 млн руб. был выделен на проект «Семейный Пермский край», который реализует организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО».

Также стоит отметить проект «Открытый математический турнир «Вектор успеха», который подготовлен Образовательным клубом друзей физико-математической школы №146. Инициатива получила наивысшую от экспертов — им поставили 82,5 балла.

Наибольшее количество победных проектов связано с социальной защитой населения — восемь инициатив направлены на решение актуальных проблем в этой сфере. Кроме того, шесть проектов сосредоточены на охране здоровья и развитии спорта. Несколько проектов также посвящены просвещению и образованию.

Полный перечень проектов-победителей можно посмотреть на официальном сайте президентскиегранты.рф. В правительстве Пермского края также добавили, что реализация поддержанных инициатив начнётся уже в феврале 2026 года.

