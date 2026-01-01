С 19 января в Перми изменится работа нескольких автобусных и трамвайных маршрутов Новая схема движения будет временной Поделиться Твитнуть

Схема: Департамент транспорта Перми

Как сообщили в департаменте транспорта Перми с 19 января в краевой столице изменится работа автобусов на маршруте №19 и трамваем на маршрутах №4, 5, 7, 11 и 12.

В частности, на автобусах №19 вводятся корректировки расписания по будням в связи с реконструкцией путепровода на шоссе Космонавтов.

На трамвайном маршруте №12 по будням вводятся дополнительные укороченные рейсы на участке от Пермской Ярмарки до улицы 9 мая в связи с высоким пассажиропотоком на направлении.

Изменения вводятся вместо анонсированных ранее корректировок на трамвайном маршруте №11 по результатам анализа пассажиропотока.

В дептрансе пояснили, что текущая схема движения временная. На участке от улицы 9 мая до остановки «Школа №107» продолжаются работы на энергосетях. Это ограничивает количество вагонов, которые одновременно могут находиться на этом участке линии. После завершения работ трамваи №11 и 12 вернутся к следованию до «Школы №107» в полном объёме, а трамвай №2 — до «Стахановского кольца».

На маршрутах №4, 5 и 7 будет скорректировано расписание для выравнивания интервалов.

