Пермские антимонопольщики принимают жалобы на рекламные указатели на дорожных знаках Нарушителей законодательства ждут санкции

фото: ФАС России

Пермское Управление ФАС анонсировало приём обращений от населения по поводу коммерческих указателей, размещенных на дорожных знаках. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Антимонопольщики отмечают, что оптимизация количества рекламных материалов вблизи проезжей части потенциально способствует улучшению безопасности на дорогах. Поэтому Пермское УФАС продолжает инспекции коммерческих указателей, которые расположены на знаках дорожного движения или рядом с ними, используя общие опоры.

Жители Пермского края приглашаются к участию в инициативе по удалению с дорог коммерческих указателей, затрудняющих ориентацию для автомобилистов.

Речь идёт о широко распространенных «желтых табличках», указывающих маршрут к различным заведениям, таким как магазины и сервисные центры. Зачастую их размещают на самих дорожных знаках или на общих с ними опорах.

Сейчас пермские антимонопольщики изучают опыт в рассмотрении подобных случаев: уже вынесено три решения, касающихся такого рода конструкций. В ведомстве принимают жалобы от граждан относительно подобных знаков.

Аналогичная практика применяется по всей стране в связи с проводимой оценкой законности размещения избыточного количества рекламных указателей на дорожных знаках, которые могут создавать помехи и отвлекать водителей во время управления автомобилем.

