Пермяки в 2025 году приватизировали 659 жилых помещений Их площадь превысила 25 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года в управление жилищных отношений администрации Перми поступило 911 заявлений на приватизацию жилых помещений. По 659 из них заключены договоры безвозмездной передачи жилых помещений в собственность граждан и зарегистрировано право собственности. 1017 жителей Перми приватизировали 25,84 тыс. кв. м площади. За аналогичный период 2024 года поступило 843 заявления, заключено 578 договоров, 963 человека стали собственниками 23,9 тыс. кв. м площади.

Отметим, что не подлежат приватизации помещения, находящиеся в аварийном состоянии, ведомственные жилые помещения и в общежитиях. Исключения составляют муниципальные общежития, которые переведены в статус многоквартирных домов.

В управлении жилищных отношений администрации Перми напоминают, что каждый гражданин единожды имеет право получить в собственность жильё бесплатно, в порядке приватизации в муниципальном жилищном фонде. Несовершеннолетние, которые стали собственниками такого помещения, сохраняют право на последующую однократную бесплатную приватизацию жилого помещения из государственного или муниципального жилищного фонда с момента достижения 18 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.