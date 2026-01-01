Скончался профессор горно-нефтяного факультета Пермского политеха Александру Флаассу было 90 лет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

14 января ушел из жизни Александр Флаасс, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геологии нефти и газа ПНИПУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Александр Сергеевич родился 12 января 1936 года в п. Юг Пермской области. В 1959 году окончил вуз по специальности «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Его карьера началась в 1961 году с работы геологом в Серебрянской геолого-съемочной партии Съемочно-тематической экспедиции Пермского геологоразведочного треста Министерства геологии СССР. В течение следующих десяти лет он посвятил себя Мамско-Чуйской комплексной территориальной экспедиции Иркутского геологического управления, где прошел путь до должности главного геолога.

В 1972 году Александр Сергеевич начал свою работу в Пермском политехе в качестве старшего научного сотрудника кафедры геологии. До 1978 года отвечал за выполнение хоздоговорных научно-исследовательских проектов, после чего перешёл к преподавательской деятельности.

В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности геологического строения и структурная эволюция Мамской кристаллической полосы». С 1979 по 1985 год по направлению Минвуза СССР работал в высших учебных заведениях Алжира, где читал лекции на французском языке по общей геологии, структурной геологии и геотектонике. Руководил учебной и производственной практикой студентов, а также их дипломным проектированием.

В 1993 году Александр Флаасс защитил докторскую диссертацию на тему «Принципы и методические приемы комплексного структурного анализа складчатых форм в сложнодислоцированных толщах». В 1995 году ему было присвоено ученое звание профессора. С 1994 по 1997 год исполнял обязанности заведующего кафедрой геологии нефти и газа.

За свою карьеру учёный опубликовал около 80 научных статей, две монографии и учебные пособия для студентов, аспирантов и специалистов, занимающихся геологической съемкой в сложноскладчатых регионах.

В 2006 году ему было присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Он также был награжден медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», нагрудным знаком «Ветеран ПГТУ», почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации и благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации в 2003 году. Его имя занесено в Книгу Почета Иркутского геологического управления.

