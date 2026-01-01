Пермь вошла в топ-10 креативных городов Рейтинг составили учёные пермского филиала Высшей школы экономики Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Перми разработали пилотный проект, направленный на оценку креативного потенциала российских городов. Он реализован при поддержке Лаборатории управления креативной экономикой регионов пермской Вышки. Столица Прикамья вошла в топ-10 креативных городов, заняв девятое место в рейтинге.

Исследование основано на «звездном подходе», который фокусируется на индивидуальных достижениях представителей креативных индустрий, таких как победы и участие в престижных национальных и международных премиях. За каждое достижение присваиваются баллы: международная премия оценивается в 3 балла, национальная — в 1 балл. Эти баллы суммируются по каждому городу.

Анализируя данные о лауреатах премий за 2024 год, исследователи сформировали топ-10 креативных городов России. Особое внимание уделяется индексу креативности, который рассчитывается путём деления суммарного балла на население города (в миллионах человек). Среди наиболее эффективных городов были выделены Санкт-Петербург (15,09), Екатеринбург (12,14) и Пермь (9,92).

Проект демонстрирует потенциал средних и малых городов в конкуренции в креативной сфере, подчеркивая важность развития локальных кластеров в таких областях, как гастрономия, кино и искусство. Это открывает перспективы для региональных властей по созданию условий для развития творческих сообществ и привлечения инвестиций в креативные индустрии.

Руководителем проекта является магистрант программы «Государственное и муниципальное управление» Егор Назаровский, научный руководитель — Анастасия Божья-Воля, кандидат экономических наук, заведующая лабораторией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.