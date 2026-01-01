Организация в Перми задолжала своим сотрудникам около 1 млн рублей Суд постановил вернуть задолженность пострадавшим Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Кировского района Перми провела проверку по обращению работников, касающихся соблюдения их трудовых прав. Выяснилось, что с июня по август 2025 года зарплата работникам выплачивалась несвоевременно, что привело к образованию задолженности.

Для защиты прав работников прокурор подал в суд иски о взыскании задолженности и компенсации за задержку выплат. Общая сумма исковых требований составила около 1 млн руб., и эти иски были удовлетворены.

После вступления судебных решений в законную силу прокуратура проконтролирует их выполнение, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

