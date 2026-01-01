По факту некачественной уборки улиц в Перми могут возбудить дело Директору МКУ «Пермблагоустройство» было вынесено представление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Единый портал прокуратуры РФ.

В ходе осмотра улиц Бродовский тракт, Куйбышева на участке от Чкалова до Василия Васильева, ул. Василия Васильева от Героев Хасана до Архитектора Свиязева, ул. Героев Хасана от Чкалова до границ Перми, ул. Солдатова от Куйбышева до Лодыгина и других мест, совместно с сотрудниками ОГАИ УМВД России по Перми было обнаружено, что на проезжей части, тротуарах и остановочных пунктах общественного транспорта присутствует слой рыхлого снега толщиной более 5 см, что не соответствует установленным нормативам.

По итогам проверки директору МКУ «Пермблагоустройство» было вынесено представление, после рассмотрения которого выявленные нарушения были устранены.

Кроме того, материалы проверки были направлены прокурором района в ОГАИ УМВД России по Перми для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.