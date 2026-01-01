Губернатор Дмитрий Махонин посетил пермские производства контрактной электроники Он побывал с рабочим визитом в «Компонетике» и «Технотрониксе» Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Глава региона Дмитрий Махонин посетил пермские компаний «Компонетика» и «Технотроникс», которые занимаются полным циклом производства в области электроники, сообщает правительство Пермского края.

В ходе визита губернатор изучил процессы на предприятиях: от разработки и проектирования до автоматизированной сборки, программирования и контроля качества. Особое внимание было уделено продукции «Компонетики», которая включает оборудование для автоматизации, телекоммуникаций и робототехники.

Компания «Технотроникс», основанная 21 год назад, разрабатывает программно-аппаратные комплексы для мониторинга технологических процессов на крупных промышленных объектах. Среди клиентов компании — РЖД, Ростелеком и Сбер. В 2018 году была создана «Компонетика», ставшая производителем электроники в рамках группы.

Учредитель обеих компаний Евгения Тихонова подчеркнула, что поддержка региона и собственные усилия способствуют активному развитию бизнеса. По её словам, поддержка от властей — важный аспект для амбициозных проектов в сфере промышленной электроники. Группа компаний активно пользуется региональными мерами поддержки для малого и среднего бизнеса. В 2024 году с привлечением займа от Микрофинансовой компании Пермского края и лизинга от АО «МСП Лизинг» была введена в эксплуатацию новая производственная линия. Установлено сотрудничество с Региональным центром инжиниринга для поиска новых ниш и контактов с крупными региональными игроками. Также налажено взаимодействие с Центром поддержки экспорта, что позволило участвовать в выставках в Узбекистане и Казахстане.

