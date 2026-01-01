В Красновишерске начался ремонт вышедшего из строя оборудования котельной Временно снижены параметры нагрева теплоносителя Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В пятницу, 16 января, на 11-й котельной в Красновишерске снижены параметры нагрева теплоносителя из-за поломки третьего котла. С 9 утра ООО «Теплосети» приступили к ремонтным работам. Как сообщила глава Красновишерского муниципального округа Анна Мельчарик, они завершатся к 14:00 и пообещала держать жителей в курсе.

Мельчарик напомнила, что в городе ведутся работы по улучшению теплоснабжения. На котельной №2 уже установили новый котёл и проводят обвязку. На 11-й котельной также планируется замена котла. Однако при низкой температуре воздуха сложно вывести из эксплуатации работающий котёл, так как это может привести к ещё большему снижению температуры теплоносителя.

