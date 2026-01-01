В Прикамье осудили похитителей нефти в крупном объёме Организатору дали пять лет колонии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

УФСБ России по Пермскому краю раскрыла деятельность организованной преступной группы, которая занималась хищением углеводородного сырья. По итогам оперативных мероприятий выяснилось, что злоумышленники несанкционированно подключились к магистральному нефтепроводу в Пермском муниципальном округе Пермского края и похитили нефть в крупном объёме.

На основании собранных Управлением материалов следователи отдела МВД России «Пермский» возбудили уголовные дела против участников группы по ч. 3 ст. 158 и ч. 4 ст. 215.3 УК РФ.

Пермский районный суд Пермского края признал подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. Организатору назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Один из участников приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 250 тыс. руб. Второму участнику назначен штраф в размере 1,4 млн руб., об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

