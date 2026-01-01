В Прикамье осудили похитителей нефти в крупном объёме
Организатору дали пять лет колонии
УФСБ России по Пермскому краю раскрыла деятельность организованной преступной группы, которая занималась хищением углеводородного сырья. По итогам оперативных мероприятий выяснилось, что злоумышленники несанкционированно подключились к магистральному нефтепроводу в Пермском муниципальном округе Пермского края и похитили нефть в крупном объёме.
На основании собранных Управлением материалов следователи отдела МВД России «Пермский» возбудили уголовные дела против участников группы по ч. 3 ст. 158 и ч. 4 ст. 215.3 УК РФ.
Пермский районный суд Пермского края признал подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях. Организатору назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Один из участников приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 250 тыс. руб. Второму участнику назначен штраф в размере 1,4 млн руб., об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
