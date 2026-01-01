В Прикамье похоронят бойца СВО Максима Мальцева Военнослужащий погиб ещё в декабре 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

В ходе спецоперации на на территории Украины погиб рядовой Максим Мальцев из Сивинского округа. О гибели солдата сообщают власти муниципалитета в соцсетях.

Максим Мальцев родился 19 декабря 1986 года, а погиб 1 декабря 2024 года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Церемония прощания с солдатом состоится 19 января с 10:30 в с. Буб. Позже, в 11:00, в Бубинском доме культуры (ул. Бубинская, д.19) пройдёт траурный митинг.

В администрации Сивинского округа выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», 19 января также похоронят другого уроженца Сивинского муниципального округа — сержанта Максима Хайдукова из . Об этом местные власти сообщили на официальной странице в соцсетях. Он погиб 19 ноября 2025 года.

