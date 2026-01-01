Фармкомпания требует взыскать с пермского экс-директора аптек 389 млн рублей Заира Балясова возглавляла 16 юридических лиц, связанных с сетью «Аптека от склада» Поделиться Твитнуть

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

ООО «Годовалов», которое ранее входило в сеть «Аптека от склада» и обанкротилось в 2024 году, подало иск в Арбитражный суд Пермского края против индивидуального предпринимателя Заиры Балясовой. Компания требует взыскать с нее более 389 млн руб., которые, по информации «Коммерсантъ-Прикамье», она задолжала по договорам поставки фармацевтической продукции.

Балясова была сотрудником ООО «Годовалов» и руководителем нескольких связанных с ним юридических лиц, которые участвовали в схеме дробления бизнеса. Ранее суд уже обязал их выплатить задолженности за период с 2016 по 2019 год.

По данным Rusprofile, до 2023 года Заира Балясова возглавляла 16 юридических лиц, связанных с сетью «Аптека от склада». С 2013 по 2024 год она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занимавшийся розничной торговлей лекарственными средствами.

Эксперты полагают, что взыскание долга с Балясовой возможно через привлечение её к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства подконтрольных компаний.

