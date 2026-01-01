Пермский «Амкар» выиграл первый матч в 2026 году Поделиться Твитнуть

Пермская футбольная команда «Амкар» одержала победу в первом контрольном матче нового года. Встреча с ФК «Ильпар» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Амкара». Игра прошла в манеже «Пермь Великая» без зрителей в закрытом режиме.

Голы в ворота «Ильпара» забили Тюкалов, Толкачёв и Шерстобитов.

Главный тренер «Амкара» Ярослав Мочалов отметил, что команда тренируется дважды в день, и даже в день матча провела тренировку. «Ильпар» оказал достойное сопротивление, но в концовке «Амкар» оказался сильнее и одержал первую победу в этом году.

Мочалов также сообщил, что через неделю игроки получат отдых, а затем начнутся учебно-тренировочные сборы в Сочи.

