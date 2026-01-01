В Пермском крае проводят в последний путь участника СВО Максима Хайдукова
Он погиб в ноябре прошлого года
Во время проведения специальной военной операции на территории Украины трагически погиб сержант Максим Хайдуков из Сивинского муниципального округа. Об этом местные власти сообщили на официальной странице в соцсетях.
Максим Хайдуков родился 29 апреля 1994 года, а погиб 19 ноября 2025 года. Иных сведений о нем не разглашается. Неизвестны и обстоятельства гибели солдата.
С военнослужащим простятся 19 января в 13:30. В 14:00 в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» (ул. Советская, 4) состоится траурный митинг.
В администрации Сивинского муниципального округа выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
