В 2025 году в Перми в ДТП погибли 33 человека Более тысячи получили травмы

Константин Долгановский

В 2025 году в Перми зафиксировано 824 ДТП, в которых 33 человека погибли, а 1008 получили травмы. В 133 авариях участвовали дети до 16 лет, из них 145 получили ранения. В 37 случаях вина была возложена на самих несовершеннолетних. Важно отметить, что третий год подряд на улицах Перми не погибает ни один ребёнок до 16 лет. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что активно работают над предотвращением детского дорожно-транспортного травматизма, проводя рейды, уроки безопасности, социальные кампании и другие мероприятия. В этих акциях участвуют представители администраций школ, отряды ЮИД, общественные организации и другие заинтересованные структуры.

Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными.

