В Перми исследуют феномен нового тренда в путешествиях whycation Он начал набирать популярность в конце 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

Whycation — это осознанный туризм, где важен не пункт назначения, а внутренний запрос: восстановить силы, получить новый опыт или укрепить связи. В отличие от традиционного туризма, который сосредоточен на внешних атрибутах, whycation нацелен на достижение конкретного внутреннего результата. Это явление активно развивается и к концу 2025 года становится доминирующим, а к 2026 году спрос на такие поездки растёт до 30%. Эксперты Пермского политеха рассказывают о причинах возникновения подобного феномена.

Особенностями whycation являются гибкость (поездки планируются не по жёсткому графику, а в зависимости от цели; это могут быть как короткие ретриты, так и длительные погружения в культуру или изучение ремесла) и отсутствие сезонности (ценность поездки определяется её целью, а не погодой).

Причины популярности осознанного туризма эксперты видят в культурном запросе (люди ищут глубину и значимость, устали от поверхностного потребления массовой культуры), индивидуализации (в условиях перенасыщения рынка традиционными турами осознанный отдых позволяет создать уникальный сценарий) и потребности эмоционального восстановления (поездки помогают справиться с выгоранием, цифровой перегрузкой и нестабильностью).

Специалисты отмечают, что whycation хоть и меняет подход к отдыху, но говорить о масштабной трансформации ценностей пока рано. Это связано с небольшим масштабом явления и влиянием маркетинговой индустрии, которая может стандартизировать тренд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.