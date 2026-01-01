Январь в Прикамье может стать самым холодным за 16 лет Основное похолодание начнётся на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первой половине января температура воздуха в Пермском крае соответствовала климатической норме, хотя на севере наблюдалось незначительное похолодание, а на юге — небольшое потепление. В Поволжье температура была выше нормы, но это явление было кратковременным. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Вторая половина января ожидается значительно холоднее первой. По предварительным прогнозам, отклонение от нормы может составить 5-7°C, а возможно, и больше. Основное похолодание, вероятно, начнётся 20-21 января.

Таким образом, есть вероятность, что январь станет самым холодным месяцем с 2010 года. Однако стоит отметить, что за последние годы в Пермском крае не было январей с отклонением температуры более чем на 2-3°C от нормы.

