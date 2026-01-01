Жителей Перми 15 января напугала зелёная падающая звезда Болид не представлял угрозы для жителей Поделиться Твитнуть

Вечером 15 января пермяки и жители окрестных населенных пунктов стали очевидцами редкого природного явления — яркой зеленой вспышки, похожей на падение метеорита. Очевидцы активно делились впечатлениями в социальных сетях.

Telegram-канал Shot сообщил, что водители заметили светящийся объект на трассе Пермь — Краснокамск, в районе объездной дороги. Они отметили, что вспышка была очень яркой и заметной даже во время движения, что вызвало обсуждения в сети.

Эксперты объяснили, что это был болид — яркий метеор. Метеороид полностью сгорел в плотных слоях атмосферы и не достиг земной поверхности. Явление выглядит весьма эффектно и иногда пугающе, но болид не представляет угрозы для жителей.

Метеоры выглядят как звездообразные объекты (внезапно возникающие, быстро движущиеся и угасающие), поэтому долгое время их называли падающими звёздами.

