В ночь на 16 января в Прикамье температура опустилась ниже 30 градусов

Согласно информации, предоставленной ГИС-центром ПГНИУ, ночь 16 января оправдала прогнозы, став самой морозной с начала месяца. Зафиксированы минимальные температуры воздуха (предварительные данные) на метеостанциях, где столбик термометра опустился до -25°С и ниже.

Самая низкая температура зарегистрирована в Кудымкаре: -32,8°С. Также холодно было в Осе и Чёрмозе: -32,1°С.

В остальных городах и населённых пунктах Прикамья синоптики зафиксировали следующие температурные значения:

— Кунгур: -31°С;

— Кочёво: -30,2°С;

— Чернушка: -29,6°С;

— Губаха: -29,4°С;

— Оханск: -29,2°С;

— Ножовка: -28,6°С;

— Чайковский: -26,6°С;

— Лысьва: -25,7°С;

— Пермь: -25,4°С.

В аэропорту Большое Савино столбик термометра опустился до -29°С.

На большей части остальной территории, преимущественно в северных районах края, а также на возвышенностях, температура колебалась от -21 до -25°С. В северных областях сильному охлаждению препятствовал ветер.

На ряде метеостанций, в частности в Чайковском, сегодняшнее минимальное значение температуры стало вторым самым низким с начала зимы, уступая лишь показателю 24 декабря.

Как отмечают синоптики, общая картина распределения температур практически полностью совпала с вчерашним прогнозом Европейского центра среднесрочных прогнозов. Наиболее сильные морозы наблюдались в центральных районах края (Кудымкар — Чёрмоз), где проходила ось барического гребня и отмечалось безветрие, а также в традиционно холодных низинах (Оса, Кунгур). Значительное понижение температуры также зафиксировано на востоке Удмуртии (в Дебесах -32,5°С).

