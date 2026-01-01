Пермячка одержала победу на этапе Кубка мира по лыжным гонкам Соревнования проходили в Германии Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Анастасия Багиян заняла первое место в гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения. Она и спортсмен-ведущий Сергей Синякин преодолели дистанцию за 28 минут 47,5 сек., опередив Юэ Ван из Китая (30:08,6) и Йоханну Ректенвальд из Германии (30:59,4).

Как напомнили в минспорта Прикамья, тренируются спортсмены в Центре спортивной подготовки по адаптивным видам спорта под руководством тренера Алексея Турбина.

Этап Кубка мира проходил в Германии. Участие в соревнованиях приносит важные рейтинговые очки, необходимые для приглашений на Зимние паралимпийские игры, которые состоятся в Милане и Кортина д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.