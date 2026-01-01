Губернатор Прикамья призвал активизировать внедрение механизма КРТ В настоящее время в регионе реализуется 49 таких проектов Поделиться Твитнуть

Глава Минимущества Пермского края Лариса Ведерникова представила губернатору Дмитрию Махонину результаты деятельности ведомства за 2025 год и обозначила планы на 2026-й. Она подчеркнула, что комплексное развитие территорий (КРТ) является ключевым инструментом для развития муниципалитетов. В рамках этого механизма застройщики возводят новые жилые дома, социальные объекты, обновляют дорожную инфраструктуру и благоустраивают общественные пространства. В настоящее время в регионе реализуется 49 проектов КРТ, еще 36 находятся в стадии проработки.

Губернатор подчеркнул необходимость строительства нового жилья не только в краевой столице, но и в других городах, чтобы обеспечить комфортные условия для всех жителей. Он поручил Ларисе Ведерниковой активизировать внедрение механизма КРТ в муниципалитетах.

Еще одно приоритетное направление работы министерства — обеспечение земельных участков для льготных категорий граждан. Земли предоставляются врачам, фельдшерам, педагогам и героям СВО, а также членам их семей. Это позволяет привлекать новые кадры в важные отрасли и поддерживать участников специальной военной операции. Основная задача ведомства — следить за регулярным формированием и пополнением списков земельных участков для выдачи.

С начала действия программы было предоставлено 383 земельных участка работникам бюджетной сферы и 209 участков участникам СВО и их семьям. Несмотря на наличие очереди, ее размеры сокращаются, что является положительным показателем, отметил в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин.

