На сайте Пермского округа появились ложные сообщения о повышенной радиации

Вечером 15 января на официальном сайте администрации Пермского муниципального округа были размещены ложные сообщения. В них говорилось о повышенном уровне радиации из-за испытаний ракеты и о планах установить памятник Михаилу Малышеву, который был осужден за убийство и каннибализм.

Представители администрации Пермского округа заявили изданию 59.ru, что сайт подвергся хакерской атаке. Опубликованная информация не соответствует действительности.

Доступ к сайту был временно ограничен, проводится проверка инцидента.

